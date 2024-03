Globo pode adiantar mais de R$ 60 milhões para dupla Ba-Vi | A TARDE

A Rede Globo segue com a intenção de adquirir os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029. A dupla Ba-Vi, que faz parte da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), pode receber um adiantamento de cerca de R$ 63 milhões cada, valor correspondente a 10% do acordo de cinco anos, no momento da assinatura.

Até o momento, o valor prometido aos clubes da Libra é de R$ 1,3 bilhão por ano, ou seja, R$ 6,5 bilhões pelo período. Desse total, 3% seria direcionado para os times da Série B: R$ 19,5 milhões. Os outros 97% seriam divididos de maneira igualitária entre Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Atlético-MG, Bahia, Vitória e Santos, contando que todos estejam na Série A em 2025.

Isso significa que o valor adiantado pela Globo será descontado dos 40% da parte igualitária na divisão anual feita entre os participantes do bloco. Além disso, os times ainda receberiam outros 60% correspondentes a audiência e classificação no Brasileirão, que seriam variáveis ano a ano de acordo com o desempenho de cada um.

Para que esse negócio saia, no entanto, Corinthians e Santos precisam definir pela permanência no grupo. A dupla paulista sinalizou que vai ouvir a proposta da Liga Forte União, que apresentou uma proposta com um mínimo garantido e também um empréstimo que seria feito pela XP. Se realmente decidirem por deixar a Libra, uma nova negociação precisará ser iniciada com a Globo, uma vez que os valores mudariam consideravelmente.