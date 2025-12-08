Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Gol contra o Vitória é eleito o mais bonito do Brasileirão; assista

Lance venceu a concorrência de outros golaços marcados contra Bahia e o próprio Vitória

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/12/2025 - 15:50 h
Premiação Bola de Prata elegeu o golaço de Pedro como o mais bonito da temporada
-

O prêmio Bola de Prata da ESPN elegeu, na tarde desta segunda-feira, 8, o gol marcado por Pedro, do Flamengo, na goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã, como o mais bonito do Brasileirão 2025 após contar com 55% dos votos.

Em duelo pela 21ª rodada da competição, Samuel Lino recebeu pelo lado esquerdo, passou a bola de trivela para o centroavante, que dominou na entrada da área, deu um elástico no zagueiro Lucas Halter, deixou quatro marcadores para trás e deslocou o goleiro Lucas Arcanjo para marcar o sétimo gol do clube carioca no confronto.

Relembre:

O golaço de Pedro venceu a forte concorrência de outros dois golaços e o segundo mais votado também foi do Flamengo sobre o Vitória. Na segunda rodada do Brasileirão, Arrascaeta roubou a bola de Janderson, entrou na área e finalizou de bico no meio de vários marcadores para balançar a rede no Barradão.

Confira:

O terceiro colocado foi o gol olímpico de Hulk sobre o Bahia na Arena Fonte Nova. Na ocasião, o atacante do Atlético-MG aproveitou posicionamento do goleiro Marcos Felipe para empatar o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, que posteriormente terminaria com triunfo do Tricolor por 2 a 1.

Assista:

Brasileirão 2025

