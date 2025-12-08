ESPORTES
Gol contra o Vitória é eleito o mais bonito do Brasileirão; assista
Lance venceu a concorrência de outros golaços marcados contra Bahia e o próprio Vitória
Por Lucas Vilas Boas
O prêmio Bola de Prata da ESPN elegeu, na tarde desta segunda-feira, 8, o gol marcado por Pedro, do Flamengo, na goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã, como o mais bonito do Brasileirão 2025 após contar com 55% dos votos.
Em duelo pela 21ª rodada da competição, Samuel Lino recebeu pelo lado esquerdo, passou a bola de trivela para o centroavante, que dominou na entrada da área, deu um elástico no zagueiro Lucas Halter, deixou quatro marcadores para trás e deslocou o goleiro Lucas Arcanjo para marcar o sétimo gol do clube carioca no confronto.
Relembre:
Esse gol do Pedro foi eleito o GOL MAIS BONITO do Brasileirão 2025 no Bola de Prata da ESPN.pic.twitter.com/PbFsznita6— DataFut (@DataFutebol) December 8, 2025
O golaço de Pedro venceu a forte concorrência de outros dois golaços e o segundo mais votado também foi do Flamengo sobre o Vitória. Na segunda rodada do Brasileirão, Arrascaeta roubou a bola de Janderson, entrou na área e finalizou de bico no meio de vários marcadores para balançar a rede no Barradão.
Confira:
🚨 GOL DO FLAMENGO!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) April 6, 2025
⚽️ Arrascaeta
Vitória 0-1 Flamengo pic.twitter.com/o2CIAXL1IX
O terceiro colocado foi o gol olímpico de Hulk sobre o Bahia na Arena Fonte Nova. Na ocasião, o atacante do Atlético-MG aproveitou posicionamento do goleiro Marcos Felipe para empatar o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, que posteriormente terminaria com triunfo do Tricolor por 2 a 1.
Assista:
O posicionamento de MF nesse gol é coisa de menino de sub-19 e olhe lá.— Cavalinho do Bahia (@cavalinhobahiia) July 13, 2025
1- Quem assiste jogos do galo sabe que Hulk tenta um gol assim por jogo
2- Hulk é CANHOTO e MF deu o ângulo todo
3- Hulk sempre cobra forte e com o vento ajudando piorou
4- A gente não pode contar com MF pic.twitter.com/Ge3uN8GiSn
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes