Gol de 'bike' de brasileiro na Série B é finalista ao Puskás; relembre | A TARDE

Entre os três gols mais bonitos do mundo, um dos finalista é o de bicicleta, de fora da área, marcado pelo brasileiro Guilherme Madruga, volante de 23 anos do Botafogo-SP. O tento feito na Série B do Campeonato Brasileiro sobre o Novorizontino disputa o Puskás, da Fifa, com o do paraguaio Júlio Enciso, do Brighton, e do português Nuno Santos, do Sporting.

"Depois do jogo assisti novamente ao vídeo do gol e só então percebi o que tinha feito. Meu irmão e eu nos entreolhamos, e eu disse: 'Mano, eu fiz isso?'", afirmou Madruga, que tem dois gols nesta temporada, ambos golaços contra o time paulista.

🇧🇷 Guilherme Madruga

⚽ Botafogo FC-SP v Novorizontino

📆 June 2023



Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets

O gol de Julio Enciso, do Brighton, que concorre com o de Madruga, foi a 25 metros de distância da meta, após boa troca de passes contra o poderoso Manchester City. Já o português Nuno Santos bateu de letra da entrada da área e colocou na rede durante vitória sobre o Boavista.

O prêmio Puskás deste ano levou em consideração o período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. O vencedor será anunciado em uma cerimônia em Londres, dia 15 de janeiro.