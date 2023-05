"Gol do Vinícius" Jornais celebram ações contra o racismo

Os grandes jornais esportivos de Madri celebraram as ações de apoio a Vinicius Junior durante a vitória do Real Madrid contra o Rayo Vallecano na última quarta-feira, 23. O Marca e o As usaram o atacante brasileiro em suas primeiras páginas das edições desta quinta, 25, mesmo com o jogador fora da lista de relacionados da partida.

O Marca classificou todas as ações em solidariedade ao brasileiro e contra o racismo como um “Gol do Vinicius”.

Jornal descreve homenagem como "Gol de Vinicius" | Foto: Reprodução/Marca

Jornal afirma que Espanha precisa de Vinícius | Foto: Reprodução/As

A partida foi toda marcada por ações de apoio a Vinicius Junior, vítima de racismo no último domingo, na derrota contra o Valencia. O elenco do Real Madrid entrou com a camisa 20 do brasileiro. Na arquibancada, uma enorme faixa foi exibida com a seguinte frase:

"Somos todos Vinicius. Basta já!"

Diversos torcedores do clube merengue apresentaram cartazes de solidariedade ao atacante brasileiro. No minuto 20 da partida a torcida se uniu em uma salva de palmas para Vinicius Junior. O jogador, que desfalcou a equipe devido a um problema no joelho, agradeceu o apoio da tribuna do Santiago Bernabéu.

O Real Madrid terá mais duas partidas para realizar na temporada. Após ter sua expulsão contra o Valencia anulada, Vinicius Junior está disponível para voltar a campo. O time de Carlo Ancelotti visita o Sevilla, neste sábado, e depois encerra o Campeonato Espanhol em jogo contra o Ahtletic Bilbao, no Santiago Bernabéu, no dia 4 de junho.