Gol mais bonito: Alerrandro entra na disputa pelo Puskás 2025

Alerrandro, que á época jogava pelo Vitória, está oficialmente na lista inicial de indicados - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O golaço de bicicleta do atacante Alerrandro contra o Cruzeiro, em 19 de agosto de 2024, durante o empate em 2 a 2, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, é um dos destaques globais na disputa pelo Prêmio Puskás da FIFA de 2025, que elege o gol mais bonito da temporada.

Alerrandro, ex-Red Bull Bragantino e Vitória, está CONCORRENDO ao Prêmio Puskas pelo gol contra o Cruzeiro.



não seria nenhum absurdo ele ganhar… pic.twitter.com/uvp6XGGceL — Central do Braga (@CentralDoBrega) November 13, 2025

Alerrandro, que á época jogava pelo Vitória, está oficialmente na lista inicial de indicados e é um dos brasileiros que buscam levar o troféu para o Brasil, que já se consagrou como o recordista de vitórias no prêmio, com quatro conquistas (Neymar, Wendell Lira, Richarlison e Guilherme Madruga).

Concorrentes

| Foto: (Divulgação FIFA)

Além da obra-prima de bicicleta de Alerrandro pelo Vitória, outros jogadores brasileiros também foram indicados ou têm gols cotados a concorrer ao prêmio.

De acordo com a lista oficial de nomeados para o Prêmio Puskás da FIFA 2025, divulgada recentemente, há pelo menos mais um brasileiro concorrendo:

Lucas Ribeiro, zagueiro que atua pelo Mamelodi Sundowns (África do Sul), está indicado por um golaço marcado na partida contra o Borussia Dortmund, em junho de 2025.

Outros gols de brasileiros, como de Richarlison pelo Tottenham e de Raphinha pelo Barcelona, também foram mencionados na mídia por terem lances de alta plasticidade dentro do período de avaliação, e podem ser incluídos na lista final a ser votada ou já estarem na lista completa divulgada pela FIFA.





Gol mais bonito do Brasileirão

O camisa 9 do Vitória, Alerrandro já tinha sido premiado com o gol mais bonito do Brasileirão de 2024, em eleição feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através de votos dos torcedores.

