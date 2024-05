Goleada e sufoco: confira os resultados da Copa do Brasil desta quarta | A TARDE

A terceira fase da Copa do Brasil segue a todo vapor. Nesta quarta-feira, 22, cinco duelos agitaram a rodada. Além da classificação do Botafogo em cima do Vitória, Corinthians, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense e Atlético-GO também avançaram às oitavas de final.

O Atlético Goianiense venceu o Brusque por 4 a 2, no Estádio Antônio Accioly, em Goiás, conseguindo a segunda vitória no duelo e avançando com um agregado de 5x2. Os gols do Dragão foram marcados por Luiz Fernando, Shaylon, Rhaldney e Gabriel Baralhas, já Mateus Pivô marcou duas vezes a favor da equipe catarinense.

No confronto entre Sport e Atlético Mineiro, na Arena Pernambuco, a equipe visitante conseguiu a classificação, apesar da derrota por 1x0. O Galo havia vencido a ida, em Minas Gerais, por 2 a 0. O único gol marcado saiu do atacante Chrystian Barletta, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Sport e Atlético, pela 3ª fase da Copa do Brasil | Foto: Pedro Souza | Atlético

No Rio de Janeiro, o Fluminense derrotou o Sampaio Corrêa e garantiu a classificação de forma segura. Na ida, o Tricolor carioca já havia vencido por 2 a 0, e voltou a repetir o placar no Maracanã. Os gols foram marcados por John Kennedy e Arias.

Corinthians e América de Natal foi o penúltimo jogo a ser encerrado nesta noite de Copa do Brasil. O Timão venceu por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Cacá, em Itaquera, e garantiu a classificação para a próxima fase, após também vencer o jogo de ida por 2 a 1.

O último jogo da noite ocorreu entre Flamengo e Amazonas, na Arena da Amazônia. Em partida equilibrada, Pedro conseguiu balançar as redes a favor da equipe carioca, que já havia vencido na ida pelo mesmo placar. Assim, com um agregado de 2x0, o rubro-negro avança às oitavas.

Próximos jogos

Mais cinco jogos acontecem nesta quinta-feira, 23, pela 3ª fase da Copa do Brasil. São eles: Cricíuma x Bahia, Botafogo-SP x Palmeiras, Cuiabá x Goiás, São Paulo x Águia de Marabá, Ceará x CRB.

Já os duelos entre Grêmio x Operário e Juventude x Internacional foram adiados e ainda não tem data definida.

