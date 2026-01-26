RESUMO DA RODADA
Goleadas, estreias e surpresas: tudo sobre a 4ª rodada do Baianão
Rodada marcada por goleadas e mudanças no G-4 da competição
Por Valdomiro Neto
A quarta rodada do Campeonato Baiano foi concretizada neste sábado, 26, e foi marcada por goleadas e muitos gols marcados. Bahia e Vitória confirmaram seus favoritismos, enquanto Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas seguem surpreendendo negativamente.
Saiba como foram os jogos da 4ª rodada do Baianão
Bahia x Barcelona de Ilhéus
O Bahia recebeu o Barcelona de Ilhéus na Arena Fonte Nova e não tomou conhecimento da equipe do interior, aplicando uma sonora goleada de 5 a 1. A partida foi marcada pela estreia do timme titular na temporada. O triunfo teve gols de Luciano Juba, Everton Ribeiro, William José e dois de Ademir.
Vitória x Juazeirense
Na partida que marcou a estreia do time titular do Vitória na temporada de 2026, o rubro-negro baiano ganhou da Juazeirense na noite de quarta-feira, 21, pelo placar de 4 a 0. O destaque da partida foi para as estreias dos reforços apresentados pelo rubro-negro baiano, com o estreante Mateus Silva, com gol. O artilheiro Renato Kayzer marcou duas vezes.
Bahia de Feira x Porto Sport Club
A partida entre dois extremos da tabela de classificação do Baianão terminou empatada em 1 a 1, com o Porto entrando no G-4 da competição. O Tremendão saiu na frente do placar com um gol de Alex Cazumba, de falta, e no final da partida, já nos acréscimos, Ygor escorou para as redes.
Jequié x Atlético de alagoinhas
O duelo entre o sexto colocado da competição, o Jequié e o último colocado da tabela de classificação, Atlético de Alagoinhas, foi marcado por um placar elástico, 4 a 1 para o Jipão. Os gols marcados no estádio Waldomiro Borges foram de Diego Bolt, Thiago Recife, Nael e João Grilo. Miller descontou para a equipe de Alagoinhas.
Jacuipense X Galícia
A equipe da Jacuipense venceu o Galícia pelo placar de 2 a 1, no sábado, 24, encerrando a rodada. Os gols da Jacupa marcados por Thiaguinho, de pênalti, e Amaral, em uma senhora jogada individual. com direito a um lençol antes da finalizção. O gol do Galícia foi marcado por Tiago, zagueiro da Jacuipense, contra.
A partida foi marcada por uma interrupção durante o intervalo do jogo, que levou cerca de 60 minutos para retomar a partida, pois a ambulância (que é necessária a beira do campo) estava levando o jogador Mayron para um hospital público da capital. O jogo foi retomado somente após a volta da ambulância para o estádio.
Veja a classificação do Campeonato Baiano após a 4ª rodada
