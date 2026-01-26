Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RESUMO DA RODADA

Goleadas, estreias e surpresas: tudo sobre a 4ª rodada do Baianão

Rodada marcada por goleadas e mudanças no G-4 da competição

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

26/01/2026 - 11:48 h
Thiaguinho comeomorando gol pela Jacuipense
Thiaguinho comeomorando gol pela Jacuipense -

A quarta rodada do Campeonato Baiano foi concretizada neste sábado, 26, e foi marcada por goleadas e muitos gols marcados. Bahia e Vitória confirmaram seus favoritismos, enquanto Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas seguem surpreendendo negativamente.

Saiba como foram os jogos da 4ª rodada do Baianão

Bahia x Barcelona de Ilhéus

O Bahia recebeu o Barcelona de Ilhéus na Arena Fonte Nova e não tomou conhecimento da equipe do interior, aplicando uma sonora goleada de 5 a 1. A partida foi marcada pela estreia do timme titular na temporada. O triunfo teve gols de Luciano Juba, Everton Ribeiro, William José e dois de Ademir.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vitória x Juazeirense

Na partida que marcou a estreia do time titular do Vitória na temporada de 2026, o rubro-negro baiano ganhou da Juazeirense na noite de quarta-feira, 21, pelo placar de 4 a 0. O destaque da partida foi para as estreias dos reforços apresentados pelo rubro-negro baiano, com o estreante Mateus Silva, com gol. O artilheiro Renato Kayzer marcou duas vezes.

Bahia de Feira x Porto Sport Club

A partida entre dois extremos da tabela de classificação do Baianão terminou empatada em 1 a 1, com o Porto entrando no G-4 da competição. O Tremendão saiu na frente do placar com um gol de Alex Cazumba, de falta, e no final da partida, já nos acréscimos, Ygor escorou para as redes.

Jequié x Atlético de alagoinhas

O duelo entre o sexto colocado da competição, o Jequié e o último colocado da tabela de classificação, Atlético de Alagoinhas, foi marcado por um placar elástico, 4 a 1 para o Jipão. Os gols marcados no estádio Waldomiro Borges foram de Diego Bolt, Thiago Recife, Nael e João Grilo. Miller descontou para a equipe de Alagoinhas.

Jacuipense X Galícia

A equipe da Jacuipense venceu o Galícia pelo placar de 2 a 1, no sábado, 24, encerrando a rodada. Os gols da Jacupa marcados por Thiaguinho, de pênalti, e Amaral, em uma senhora jogada individual. com direito a um lençol antes da finalizção. O gol do Galícia foi marcado por Tiago, zagueiro da Jacuipense, contra.

A partida foi marcada por uma interrupção durante o intervalo do jogo, que levou cerca de 60 minutos para retomar a partida, pois a ambulância (que é necessária a beira do campo) estava levando o jogador Mayron para um hospital público da capital. O jogo foi retomado somente após a volta da ambulância para o estádio.

Veja a classificação do Campeonato Baiano após a 4ª rodada

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Federação Bahiana de Futebol (@fbfoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia barradão esportes Futebol vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Thiaguinho comeomorando gol pela Jacuipense
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Thiaguinho comeomorando gol pela Jacuipense
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Thiaguinho comeomorando gol pela Jacuipense
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Thiaguinho comeomorando gol pela Jacuipense
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x