Goleadas marcam abertura da 1ª Copa da Saúde Vitalmed em Salvador

A 1ª edição da Copa da Saúde Vitalmed, em comemoração aos 30 anos da Vitalmed, teve início no último sábado, 26, no Clube Campomar, em Salvador, e foi marcada por emocionantes confrontos. Esse ano serão oito equipes que vão disputar o título: Homeccop, Boa Saúde, Vitalmed, Somos Kofre, Vitarecoop, Vitalcare, Mater Dei e Air Liquide. No dia da estreia, todas entraram em campo.

O destaque da rodada foi a goleada do Kofre sobre a equipe do Vitarecoop por 7x1. Com o triunfo, o Kofre é líder do campeonato. Outro destaque com a rede balançando sete vezes foi entre as equipes Home Coop e Boa Saúde. A Home Coop goleou por 7x3 o Boa Saúde, conseguindo a vice liderança do torneio. Outra goleada da competição foi do Air Liquide sobre Vital Care por 4x2, seguindo na terceira colocação. A Vitalmed também venceu a partida disputada contra o Mater Dei por 3x1 e ocupa a quarta posição.

Na classificação da 1ª Copa da Saúde Vitalmed a Kofre a quinta colocação ficou com a Vital Care, seguida por Boa Saúde, Mater Dei e amargando o último lugar, Vitarecoop.

O campeonato continua no próximo sábado, 2, a parir das 13h, no Clube Campomar.

Veja a tabela dos próximos jogos:

13h: VITALMED X VITAL CARE

14h: AIR LIQUID X MATER DEI

15h: VITARECOOP X HOME COOP

16h: KOFRE X BOA SAÚDE

A 1° Copa da Saúde Vitalmed é mais uma realização de Elizeu Godoy Sports em parceria com o Sindhosba - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, Unimed e Air Liquide. O campeonato conta com apoio do grupo A TARDE, Clube Recreativo Campomar e Rede Excelsior de Comunicação.