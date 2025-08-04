Menu
TRAGÉDIA

Goleiro brasileiro morre afogado em Parque de Portugal aos 27 anos

Atleta atuava no futebol português e curtia férias quando ocorreu o acidente

Por Marcello Góis

04/08/2025 - 10:39 h
Jeferson Merli atuava no futebol português no GD Caldelas
Jeferson Merli atuava no futebol português no GD Caldelas

O mundo do futebol está em luto. O goleiro Jeferson Merli, de apenas 27 anos, morreu afogado no último sábado, 2, em Terras de Bouro, no norte de Portugal. A informação foi confirmada pelo Grupo Desportivo Caldelas, clube das divisões inferiores portuguesas em que o atleta atuava desde 2024.

Natural de Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo, Merli estava de férias no Parque Nacional da Peneda-Gerês, região montanhosa conhecida por suas paisagens naturais e lagoas.

Segundo a imprensa portuguesa, o goleiro se afogou em uma das áreas do parque, próximo a uma praia artificial, localizada a cerca de 30 km da cidade de Braga.

Antes de construir sua trajetória na Europa, Jeferson defendeu o União-MS em 2019. No exterior, passou por clubes como Safor (Espanha), Condor, Águias da Graça, Lage, Terras de Bouro e, mais recentemente, pelo próprio Caldelas, onde havia se firmado como titular e renovado contrato para a temporada 2025/26.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Grupo Desportivo de Caldelas (@gd.caldelas)

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o GD Caldelas lamentou profundamente a perda:

“É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso guarda-redes Jeferson Merli. Deixa-nos não só a sua dedicação dentro de campo, mas também a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caracterizaram. O nosso clube jamais esquecerá a sua entrega e a marca que deixou em todos nós. Descansa em paz, Jeferson.”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Grupo Desportivo de Caldelas (@gd.caldelas)

A Federação Portuguesa de Futebol, clubes da região e companheiros de profissão também prestaram homenagens ao atleta.

