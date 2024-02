Goleiro da Juazeirense enaltece empate com o Itabuna: “Foi válido” | A TARDE

Mesmo saindo atrás do marcador, a Juazeirense teve força e buscou o empate por 1 a 1 diante do Itabuna. A partida foi realizada na última quinta-feira, 1, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Mesmo sem sair com a vitória, o goleiro João Guilherme enalteceu o ponto somado que mantém o Cancão no G-4 do estadual.

“Todos os jogos são complicados. É muito difícil. Sabíamos que seria um embate muito complicado. A equipe do Itabuna compete bastante. Nós lutamos, acho que não faltou isso. Tentamos, lutamos, mas a gente só dá valor quando perde. Então, esse ponto foi válido, nos manteve no G-4", disse o arqueiro após o jogo.

Com o resultado, a Juazeirense ocupa a 4ª posição do Baianão, com oito pontos ganhos, um a mais que o Barcelona de Ilhéus, 5º colocado. A equipe do Norte do estado muda o foco e pensa na estreia na Copa do Nordeste, que será contra o Ceará, neste domingo, 4, às 19h, no Adautão.

“Agora é descansar no Baiano e focar já no domingo, na Copa do Nordeste. Tem a sequência de jogos em cima de jogos. O cansaço bate também e temos que pensar nisso, mas buscaremos. Nosso grupo é humilde e quer bastante. Buscaremos cada vez mais e querer cada vez mais”, complementou João Guilherme.