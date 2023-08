Goleiro do Bahia, Arthur Jampa é convocado para a Seleção Sub-15

Goleiro do time Infantil do Bahia, Arthur Jampa foi convocado para representar a Seleção Brasileira sub-15 pela segunda vez consecutiva. A primeira foi no mês passado, onde ele foi chamado para participar da Copa 2 de julho, que foi disputada na Bahia.

Após a atuação na Copa 2 de Julho com a Amarelinha, o arqueiro tricolor se prepara para participar de um período de treinamentos na Granja Comary, localizada em Teresópolis-RJ, agendado entre os dias 14 e 25 de agosto.

Essa convocação tem como objetivo preparar a equipe para o Sul-americano da categoria, que acontecerá em novembro deste ano, em um local que ainda será definido.

"Essa fase de preparação é muito importante. É a partir de agora que iniciaremos os jogos contra seleções e poderemos ter um parâmetro melhor de avaliações. Com certeza vai ser de grande valia e estamos bastante esperançosos de que vai ser uma excelente fase de preparação para o Sul-americano", avaliou o técnico Dudu Patetuci.

Vale destacar que Jampa é o único atleta de um clube nordestino presente na lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-15.