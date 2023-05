Goleiro do PSG cai de cavalo e está internado em estado grave

O goleiro do Paris Saint-Germain, Sergio Rico, foi vítima de um acidente ao cair de um cavalo na manhã deste domingo, 28, um dia após ser campeão francês com a equipe parisiense, e está internado em estado grave na cidade de Sevilha, na Espanha.

Segundo informações do jornal esportivo AS, depois da queda, o jogador ainda teria sido atingido no pescoço pelo animal. Com traumatismo cranioencefálico, o atleta foi levado às pressas para o Hospital Virgen del Rocío.

Ex-goleiro do Sevilha, o espanhol Sergio Rico estava entre os reservas do PSG na partida disputada neste sábado, 27, contra o Estrasburgo. Com o empate (1x1) conquistado fora de casa, os parisienses levantaram o título da Ligue 1 pela décima primeira vez em sua história.