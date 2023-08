Goleiro do PSG recebe alta do hospital 3 meses após grave acidente

Cerca de três meses após um acidente em uma cavalgada, o goleiro Sergio Rico, que joga pelo Paris-Saint Germain, recebeu autorização médica para sair do Hospital Universitário Virgen del Rocio, em Sevilha, nesta sexta-feira, 18, onde estava internado. Acompanhado por sua esposa Alba Silva, o jogador espanhol de 29 anos deixou o hospital a pé, mostrando boa saúde.

Há aproximadamente um mês e meio, Sergio Rico foi transferido da UTI e passou a receber cuidados na enfermaria do hospital. Durante mais de um mês, ele permaneceu em cuidados intensivos antes disso.

Sergio Rico ficou no hospital desde o final de maio, depois de um acidente durante uma cavalgada em um dia de folga, logo após vencer o Campeonato Francês. De acordo com relatos locais, ele caiu do cavalo e se machucou entre a cabeça e o pescoço. O jogador foi levado de helicóptero direto para o hospital.