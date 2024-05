Goleiro multicampeão pode deixar o Corinthians; saiba possível destino | A TARDE

Com uma carreira cheia de títulos e momentos emblemáticos, talvez a história do Corinthians e do goleiro Cássio esteja chegando ao fim. Com contrato até o fim do ano, o atleta comunicou ao clube paulista que não deseja estender o vínculo e pede rescisão imediata.

Após um período difícil, com duras críticas e derrotas, o goleiro se reuniu com o clube nesta segunda-feira, 13, e comunicou o seu desejo de saída. O motivo seria o desgaste do jogador de 36 à frente do Timão.

Cássio é jogador do Corinthians desde 2011, conquistando quatro títulos de Campeonato Paulista, dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes em quase 13 anos. Neste período, disputou 697 jogos, se tornando o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Timão.

O possível destino do goleiro pode ser o Cruzeiro. Segundo o site ge, a proposta da equipe mineira foi a que mais agradou o jogador. Entretanto, até o momento nenhum vínculo foi fechado.

Publicações relacionadas