"Gosto amargo", avalia Roger Gabriel sobre estreia com derrota | A TARDE

O Bahia estreou no Campeonato Baiano de 2024 com o peso de uma derrota para o Jequié. Atuando com um time misto, que contou com seis jogadores da equipe profissional e cinco da base, o esquadrão não somou pontos diante da sua torcida, na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 18. O único gol marcado foi de Alex Gonçalves, camisa 9 do Jipão.

Apesar do resultado negativo, o saldo positivo veio do Camisa 10 da equipe tricolor na noite, a joia da base Roger Gabriel, que criou boas oportunidades e já possui contrato com a equipe profissional. Em coletiva, o atleta avaliou sobre o confronto e destacou a realização de um sonho de infância: jogar na Fonte Nova.

“Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, é um sonho desde criança jogar na Fonte Nova com torcida. Foi uma experiência muito importante na minha vida e eu acho que hoje foi o jogo mais importante desde que eu comecei a jogar futebol", disse Roger.

O atleta de 20 anos frisou ter ficado com um "gosto amargo" por não ter conseguido o triunfo. Apesar disso, o camisa 10 demonstrou não ter se abalado, já com foco na segunda rodada do Baianão, que será no domingo, contra o Atlético de Alagoinhas.

"Infelizmente saímos com a derrota, com um gosto amargo, mas de cabeça erguida, sabendo que fizemos uma boa partida. Os caras [do Jequié] tiveram uma chance e fizeram o gol e nós não conseguimos matar o jogo. Porém, agora é treinar e trabalhar para no próximo confronto, no domingo, sair com os três pontos”, projetou Roger.

Apesar de ter criado chances de gols, o Esquadrão pecou no último passe, aquele que poderia ser convertido em gol. Tópico da coletiva, Roger Gabriel avaliou sobre o que faltou para sair da Fonte com os três pontos e voltou a falar sobre o foco nos treinos para não repetir os erros desta quarta-feira.

“Faltou acertar mais. Quando chegávamos no último terço, não conseguíamos acertar os cruzamentos e as finalizações, o que infelizmente resultou na derrota de hoje. Mas agora, como eu disse, é só treinar para no próximo jogo a gente acertar o que errou hoje”, comentou o jovem jogador.

Com apenas 20 anos, o camisa 10 precisará assumir a responsabilidade de não deixar os seus companheiros, também da base, se abalarem pelo resultado negativo na estreia. Assim, questionado sobre como manter o foco contra o Atlético de Alagoinhas, Roger demonstrou maturidade ao frisar a importância da "cabeça no lugar" e garantir a confiança nos seus companheiros de equipe.

“Não deixar se abalar muito pelo placar de hoje. Sei que vão ter comentários xingando a gente, falando mal. Mas agora é ter a cabeça no lugar, continuar treinando porque eu sei que a equipe é boa e se continuarmos treinando a gente sai com o triunfo no próximo jogo”, finalizou o camisa 10.