Governo do estado divulga programas Bolsa Esporte e FazAtleta 2024

Bolsa Esporte e FazAtleta edição 2024 é apresentado - Foto: Fernando Vivas/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez o landçamento dos programas Bolsa Esporte e FazAtleta 2024, em evento realizado no Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, na Cidade Baixa, em Salvador, nesta quarta-feira, 26. O chefe do executivo baiano falou da importância do incentivo do estado na execução do projeto.

"A minha prática de esporte na minha infância foi no areião do Rio de Contas, ou então brincando de cavalo, ou jogando futebol em um campo que não tem a mesma dignidade de gramado, de redes. Então é o Estado que tem que fazer, tem que ter intencionalidade, botar orçamento, botar dinheiro, isso é política pública. Se a gente vai chegar a ter uma quantidade de esportistas de alto rendimento, é o Brasil, se a gente for contar as medalhas baianas no ranking nacional, nós contribuímos muito", disse o gestor.

Serão investidos nos dois editais 2024, um valor de R$ 13 milhões, sendo R$ 10 milhões para o FazAtleta e R$ 3,4 milhões destinados ao Bolsa Esporte, por meio da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), órgão que é vinculado a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com o objetivo de atender até 209 atletas.

Beneficiado há 18 anos, Cássio Reis, jogador da seleção brasileira de futebol paralímpico, falou da importância do Bolsa Esporte na sua carreira de atleta profissional.

“O Bolsa Esporte me auxiliou não só em compra de materiais esportivos de maior qualidade, para um maior desempenho, mas também na alimentação, na suplementação, e que está diretamente conectada ao nosso desempenho dentro das quadras, dentro dos campos. O Governo do Estado é um parceiro. Sem ele eu teria muito mais dificuldades para alcançar os meus objetivos dentro do futebol para cegos”, disse o atleta.

Vicente Neto, diretor geral da Sudesb, revelou que as inscrições para o Bolsa Esporte começarão no dia 8 de julho e se encerram em 6 de agosto. O edital já estará a disposição a partir desta quinta-feira, 27, no site da Sudesb.



"É bom que os interessados procurem no site da Sudesb, da Setre, as informações detalhadas que garantem a orientação de como fazer, os critérios que foram aprovados, está tudo explicadinho. É importante que as pessoas acessem para que, no momento do julgamento das propostas de aptidão de cada um dos atletas, as pessoas saibam quais são os critérios previamente definidos para que a bolsa seja concedida", comentou.

O FazAtleta traz como novidade o aumento para R$ 10 milhões da isenção fiscal de até 80% do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) para as empresas instaladas na Bahia que apoiem, com recursos financeiros, projetos ou eventos esportivos, R$ 1,5 milhão a mais do que no ano passado.

Outros investimentos

O Governo da Bahia também apoia os esportistas com o programa de concessão de passagens aéreas nacionais e internacionais da Sudesb. O pedido é feito pelas federações, que formalizam os pedidos para os esportistas e técnicos, e o Estado arca com o valor das passagens. Em 2023, R$ 2,6 milhões foram investidos para as viagens dos atletas. Mais de 1700 foram contemplados pelo benefício só no último ano.

A parceria com as federações esportivas também gera fomento para os campeonatos e eventos esportivos, contribuindo parcial ou totalmente para a sua estrutura.