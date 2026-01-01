Governo suspende astro ex-Barcelona após eliminação; entenda

Pierre-Emerick Aubameyang - Foto: FRANCK FIFE | AFP

Considerado o maior futebolista da história do Gabão, Pierre-Emerick Aubameyang, conhecido principalmente por sua passagem no Arsenal, recebeu suspensão da Seleção Gabanesa. O que chama atenção, no entanto, é que a decisão foi tomada pelo governo do país.

A suspensão de Aubameyang foi anunciada após a eliminação do Gabão na fase de grupos da Copa Africana de Nações, nesta quarta-feira, 31. Além do atacante, o governo ainda demitiu a comissão técnica inteira e suspender também o zagueiro Bruno Ecuele Manga, atleta com vasta experiência no futebol francês.

Em pronunciamento nesta quinta-feira, 1, o ministro interino do Esporte e da Juventude do país, Simplice Désiré Mamboula tratou a queda precoce como "vergonhosa".

“Diante do desempenho vergonhoso dos Panteras na Copa Africana de Nações, o governo decidiu dissolver a comissão técnica, suspender a seleção nacional até segunda ordem e excluir os jogadores Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang do elenco”, informou Mamboula.

A eliminação do Gabão ocorreu em um capítulo dolorido. A equipe abriu 2 a 0 no primeiro tempo sobre a Costa do Marfim, mas cedeu uma virada improvável nos últimos 10 minutos, com dois gols marcados pelos marfinenses.

"É uma parte da identidade nacional que se vê debilitada. A seleção mostra dois problemas importantes que refletem deficiências estruturais persistentes: falta de método e desperdício de recursos", lamentou o presidente do Gabão, Brice Clotaire Oligui Nguema, pouco antes do anúncio da decisão.

Com a derrota, o Gabão ficou na última colocação do Grupo F da Copa Africana de Nações, com três derrotas em três jogos. O país também está fora da Copa do Mundo de 2026.

Carreira de Aubameyang

Experiente atacante e conhecido pelo seu faro de gol Aubameyang, de 36 anos, joga atualmente no Olympique de Marselha, da França. Ele tem passagens por gigantes da Europa, como Borussia Dortmund, Milan, Arsenal, Barcelona e Chelsea.

Entre seus principais títulos na carreira, o centroavante gabanês conquistou a Copa da Alemanha pelo Borussia, a Copa da Inglaterra pelos Gunners, além do Campeonato Espanhol no Barça. Na temporada 2018/19, foi artilheiro do Campeonato Inglês.