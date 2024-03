"Grande estrutura", afirma Kamile Loirão, nova atacante do Bahia | A TARDE

Visando o retorno para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia segue na busca por uma reformulação no elenco, contratando novos reforços. Nesta quinta, o clube anunciou a chegada da jogadora Kamile Loirão, de 21 anos, que atua como atacante.

Anteriormente, Kamile estava no futebol sérvio, atuando pelo Spartak Subotica. No Brasil, a atacante já teve passagens por Internacional e Corinthians, clube este que conseguiu o melhor desempenho, com cinco gols em 10 jogos.

Durante a apresentação, Loirão destacou a estrutura do Esquadrão, que proporciona as mesmas oportunidades ao time feminino e masculino. Além disso, garantiu estar muito feliz com a chegada ao Bahia.

“Fiquei muito feliz de ter vindo para o Bahia, com a estrutura, cheguei aqui. É uma grande estrutura, a gente poder treinar onde o masculino treina, ter as mesmas coisas que o masculino tem. Fico muito feliz pelo futebol feminino está conseguindo evoluir cada vez mais. E eu acho que estou gostando muito daqui e feliz por estar aqui”, garantiu.

Além do novo elenco, para a nova temporada, a equipe tricolor também conta com a técnica Lindsay Camile, que foi anunciada em janeiro. A treinadora é uma velha conhecida de Loirão, já que trabalharam juntas. Desta forma, questionada sobre os benefícios desta reencontro, a atacante garantiu que o Bahia tem muito a ganhar.

“Ela é uma grande treinadora. Eu já tive algumas passagens com ela e acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Porque ela tem muita experiência. Eu acho que vai agregar bastante para a nossa evolução aqui no Bahia”, afirmou a atleta.

Na busca pelo retorno à elite, o time feminino do Bahia estreia na Série A2 em abril. Sobre a preparação, Kamile falou que, até a estréia, espera evoluir, contando com atletas com experiência e também com as novas.

"Nosso grupo é muito novo. Então, a gente tem muita experiência, claro, tem muitas meninas mais velhas, mas também tem as novas. Temos bastante tempo para trabalhar e conseguir evoluir até o início na competição", disse a atacante.