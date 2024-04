Grêmio bate Juventude de virada e fica com título do Campeonato Gaúcho | A TARDE

O Grêmio é o campeão gaúcho de 2024. O Tricolor venceu o Juventude na tarde deste sábado, 6, pelo placar de 3 a 1 e garantiu a sétima conquista seguida da competição, chegando ao seu 43º título estadual.

Depois de empatar em Caxias do Sul por 1 a 1, o time de Renato Gaúcho jogava na Arena do Grêmio precisando de uma vitória simples para celebrar o título, mas o roteiro da partida reservou algumas surpresas aos tricolores.

Aos cinco minutos do primeiro tempo, Gilberto aproveitou sobra dentro da pequena área e colocou o Juventude na frente, dando um susto no torcedor do Grêmio, que voltou a lotar a Arena e registrou o maior público da temporada, com mais de 54 mil torcedores.

O Grêmio empatou e virou ainda no primeiro tempo, com os destaques da equipe, Cristaldo e Diego Costa. Na segunda etapa, Nathan Fernandes aproveitou assistência de Diego Costa para dar números finais ao jogo.