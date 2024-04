Grêmio estreia com derrota para o The Strongest na Libertadores | A TARDE

O Grêmio perdeu por 2 a 0 para o boliviano The Strongest na altitude de 3.650 metros de La Paz, nesta terça-feira (2), pela primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2024.

Os gols dos anfitriões foram marcados por jogadores argentinos: Luciano Ursino abriu o placar aos 15 minutos e Enrique Triverio garantiu a vitória no segundo tempo (73').

O Grêmio não chegou ao estádio Hernando Siles com alguns de seus titulares, como Caíque, Wálter Kannemann e Cristaldo. O atacante Fábio foi a exceção.

Os jogadores comandados pelo técnico Renato Portaluppi terão no próximo sábado a disputa da final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, e o foco também está nessa partida.

O The Strongest não mediu esforços desde o início. Os donos da casa sabiam que nos primeiros minutos a pressão na altitude de La Paz é importante para sufocar o adversário.

Com a mente voltada para o gol, 'El Tigre de Achumani' alcançou o seu objetivo. O atacante Jusino recebeu um cruzamento da esquerda e quase sozinho mergulhou para acertar de cabeça o ângulo, sem chances para o goleiro Agustín Marchesín (16').

A torcida boliviana foi ao delírio mas o Grêmio manteve a calma e não se descontrolou.

O time brasileiro quase equilibrou a posse de bola e também os chutes na direção do gol rival. Na frente, João Pedro e Nathan Fernandes levaram perigo à área de Guillermo 'Billy' Viscarra. Com um pouco de sorte teriam empatado e ninguém ficaria surpreso.

The Strongest garante a vitória

Para o segundo tempo não houve grandes variações em campo. O jogo parecia equilibrado e o Grêmio buscava o gol.

Até que aos 28 minutos, os bolivianos marcaram o segundo, por meio de Enrique Triverio, que deu mais tranquilidade a sua equipe.

Ursino cobrou uma falta e Agustín Marchesin se esticou todo para dar um tapa na bola, que bateu na trave. Na sequência Joel Amoroso aproveitou o rebote na direita e cruzou para Triverio que desviou de cabeça para o fundo da rede. Os três pontos ficaram em La Paz.

A primeira rodada do Grupo C será completada nesta quarta-feira com o duelo entre o chileno Huachipato e o argentino Estudiantes de La Plata em Talcahuano, 500 km ao sul de Santiago.

Na segunda rodada, no dia 9 de abril, o The Strongest visita o Estudiantes de La Plata enquanto o Grêmio recebe o Huachipato.