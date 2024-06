Grêmio goleia Strongest em retorno à Libertadores após enchentes | A TARDE

O Grêmio superou as adversidades e voltou em grande estilo à Copa Libertadores-2024: o time gaúcho venceu por 4 a 0, em Curitiba, o boliviano The Strongest, líder e já classificado no Grupo C, depois de ficar quase um mês sem jogar devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

O tricolor, comandado pelo técnico Renato Portaluppi, deu uma alegria à sua torcida após a tragédia ambiental graças aos gols do ponta-esquerda venezuelano Yeferson Soteldo (14'), do lateral João Pedro (49'), e dos atacantes Galdino (66') e Gustavo Nunes (88').

Em seu retorno aos gramados, o Grêmio teve que jogar em Curitiba, a 740 km de Porto Alegre, já que sua casa, a Arena do Grêmio, não está em condições devido aos danos causados pela água.

Milhares de torcedores acompanharam o time no estádio Couto Pereira. A vitória levou o tricolor gaúcho à terceira posição, com seis pontos em quatro jogos, em um grupo que deveria ter disputado sua sexta e última rodada nesta semana.

Já garantido nas oitavas de final, que será disputada em agosto, o Strongest lidera com dez pontos, seguido pelo Huachipato (8), que venceu o agora lanterna Estudiantes (4), da Argentina, por 4 a 3 nesta quarta-feira em La Plata.

A outra vaga nas oitavas e o time que participará da repescagem da Copa Sul-Americana serão definidos quando os gaúchos disputarem os dois jogos que ainda têm pendentes: visitam os chilenos na terça-feira e recebem os argentinos no sábado, dia 8 de junho, em Curitiba.

Soteldo abre o placar

O Grêmio aproveitou que os 'Aurinegros' escalaram um time misto para dar início à sua reação na Libertadores, após ter perdido os dois primeiros jogos e ocupado a lanterna do grupo.

O tricolor dominou do início ao fim e obrigou o goleiro da seleção boliviana, Guillermo Viscarra, a brilhar com grandes defesas como em chutes perigosos do argentino-paraguaio Franco Cristaldo, do uruguaio Felipe Carballo e de Du Queiroz.

Mas ele pouco pôde fazer para evitar o primeiro gol em um disparo de primeira e de pé esquerdo de Soteldo, após um cruzamento da direita do hispano-brasileiro Diego Costa.

Embora Renato Portaluppi tenha alertado para o impacto mental de seus jogadores devido à tragédia no Rio Grande do Sul, onde 90% dos municípios foram afetados pelas enchentes, a realidade é que o time se mostrou motivado e voluntarioso.

O Grêmio sempre procurou colocar o goleiro boliviano em apuros e conseguiu, em parte, porque sua defesa praticamente não foi incomodada devido ao limitado potencial ofensivo mostrado pelos jogadores comandados pelo espanhol Ismael Rescalvo.

Goleada e recuperação

O roteiro foi mantido no segundo tempo, com o tricampeão da Libertadores (1983, 1995 e 2017) encaminhando a vitória logo aos 4 minutos, graças a um chute de pé esquerdo de João Pedro de fora da área, após receber na ponta.

A segunda vitória consecutiva foi praticamente garantida com outro chute de pé esquerdo, desta vez de Galdino, que recuperou uma bola no meio de campo, escapou de um adversário, avançou e bateu cruzado.

O time adversário quase não esboçou reação. Apenas em um chute à queima-roupa de Enrique Triverio que obrigou o goleiro argentino Agustín Marchesín a se esticar para defender (85').

E, em jogada parecida à do terceiro gol, Gustavo Nunes fechou a goleada nos últimos minutos (88') garantindo os três pontos e a recuperação do Grêmio.

