Grêmio pressiona CBF por pênalti polêmico e deixa Corinthians com medo

O Grêmio tem pressionado a CBF, reclamando da arbitragem do jogo contra o Corinthians na última quinta-feira, 25. A movimentação dos gaúchos deixou os paulistanos em alerta, temendo represálias para o confronto entre as equipes na Copa do Brasil.

Segundo o portal Meu Timão, a diretoria do Corinthians já avalia uma reunião com a CBF sobre o tema.

Já a principal reclamação do Grêmio é um pênalti polêmico marcado para o Corinthians no confronto de quarta. O lance foi determinante para o resultado da partida, que terminou empatada em 2x2.

Logo ao fim da partida, o Grêmio publicou nas redes sociais a análise dos lances feita pelo canal SporTV, onde afirmaram que os gaúchos foram prejudicados.

"Mais uma vez, assim como ocorreu no ano passado no mesmo estádio, contra o mesmo adversário, fomos prejudicados por um erro claro de arbitragem. Não queremos nenhum benefício, pedimos apenas justiça e equidade nas decisões dos árbitros e das equipes que operam o VAR para que possamos competir de forma justa e digna", disseram junto da publicação.

A pressão também ocorreu durante o jogo, segundo súmula do árbitro Alex Gomes Stefano. "Quê que você fez aí? Que pênalti foi aquele que você deu? Abre o teu olho, aqui só tem pai de família, abre o teu olho! Tá invertendo tudo", teria dito um dirigente gremista.

A intenção da conversa do Corinthians com a CBF, ainda segundo o Meu Timão, é que as cobranças gremistas não afetem na escolha do árbitro dos jogos de ida e volta, além de impactar nas decisões do juiz nas partidas. Os diálogos serão guiados pelo executivo Fabinho Soldado e pelo presidente Augusto Melo.

Os jogos da Copa do Brasil estão marcados para 31 de julho e 7 de agosto. O primeiro será disputado em São Paulo, enquanto o segundo tem mando indefinido, uma vez que o Grêmio não consegue usar seu estádio devido às enchentes no Rio Grande do Sul.