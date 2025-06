Griezmann renova com Atlético de Madrid e descarta ida para a MLS

Griezmann permanecerá no Atlético - Foto: Adrian Dennis | AFP

Antoine Griezmann continuará sua trajetória no Atlético de Madrid. Apesar das especulações sobre uma possível ida para a Major League Soccer (MLS), o atacante francês optou por renovar seu vínculo com o clube espanhol até junho de 2027, conforme anúncio feito nesta segunda-feira (2).

Aos 34 anos, Griezmann reforça seu compromisso com a equipe ‘colchonera’, onde já construiu uma carreira marcante. Ele chegou ao clube em 2015 e, com breves temporadas no Barcelona entre 2019 e 2021, retornou para se consolidar como o maior artilheiro da história do Atlético, com 197 gols — superando a marca histórica de Luis Aragonés, que tinha 173.

Na história do clube

Além disso, o francês é atualmente o oitavo atleta com mais partidas oficiais pelo time (442 jogos) e o terceiro estrangeiro mais presente em campo, atrás apenas dos colegas Oblak e Correa.

Na temporada mais recente, Griezmann participou de 53 partidas, marcou 16 gols e deu nove assistências. Esses números ainda podem crescer durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, entre os dias 14 de junho e 13 de julho, onde o Atlético integra o Grupo B, junto de Botafogo, PSG e Seattle Sounders.