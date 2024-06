Grupo City pode romper contrato com equipe do conglomerado; entenda

Guilherme Bellitani (esq) e Ferran Soriano (dir) oficializaram a compra do Bahia ao Grupo City - Foto: Foto: Divulgação/ECB

O Grupo City, detentor de 90% da SAF do Esporte Clube Bahia, pode estar prestes a romper sua parceria com o Montevideo City Torque, do Uruguai, ao menos, é o que garante o jornalista Valentín Puntigliano. Segundo apuração do Portal A TARDE, a divergência surgiu após o Torque solicitar um aumento significativo em seu orçamento.

Montevideo City Torque está cerca de no seguir perteneciendo al Grupo City, que están dispuestos a seguir en Uruguay, pero no con Torque.

Se les pidió más dinero a los inversores para el club, estos se negaron por falta de éxito y formación en jugadores desde su llegada. pic.twitter.com/1ftdqPQ2zY — Valentín Puntigliano (@vpuntigliano) June 12, 2024

Ainda de acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, a resposta do conglomerado foi negativa, desencadeando especulações sobre o futuro do clube uruguaio. Puntigliano relata que o Grupo City está considerando a possibilidade de investir em outra equipe no Uruguai, sinalizando um potencial fim da relação com o Montevideo City Torque.

O Portal A TARDE procurou o Montevideo City Torque, mas não responderam até o final desta publicação.