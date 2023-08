Grupo D: Inglaterra goleia e garante 1° lugar; Dinamarca fica em 2°

A Inglaterra, atual campeã da Euro, goleou a seleção da China na manhã desta terça-feira, 1, e garantiu não só a classificação, mas também o primeiro lugar do grupo D após manter 100% de aproveitamento. O resultado de 6x1 se tornou a maior vitória da seleção inglesa na história de todos os mundiais. Os gols foram marcados por Alessia Russo, Lauren Hemp, Lauren James (2x), Chloe Kelly e Rachel Daly, as chinesas diminuíram com um pênalti cobrado por Wang Shuang.

Com a vaga garantida da primeira colocação, a Inglaterra vai enfrentar a seleção da Nigéria, segunda colocada do grupo B, na segunda-feira, 7, ás 4h30 da manhã.

A Dinamarca, por sua vez, após duas vitórias e uma derrota, garantiu o segundo lugar do grupo. Seu último jogo foi contra a seleção do Haiti, conseguindo o resultado positivo por 2x0, com gols de Perline Harder e Sanne Troelsgaard. A seleção dinamarquesa volta a fase de mata-mata após 28 anos. A próxima partida será contra a seleção anfitriã do torneio, a Austrália, válida pelas oitavas de final, também na segunda-feira, às 7h30 da manhã.

Anotou a placa? Inglaterra goleia China

Buscando garantir o primeiro lugar, a seleção inglesa iniciou a partida com muita intensidade, não atoa, abriu o placar ainda aos 4 minutos com Alessia Russo, que aproveitou a sobra e tocou no cantinho. O segundo gol veio aos 26 minutos, quando Lauren Hemp recebeu livre, após ótimo passe de Bright. 2x0. Próximo ao fim do primeiro tempo, Lauren James, que futuramente seria destaque da partida, recebeu de fora da área e tocou de primeira, marcando um golaço e ampliando a vantagem.

Na segunda etapa, as chinesas voltaram mais organizadas e chegando com mais perigo na área inglesa. Em uma das chances, Lucy Bronze impediu a passagem da bola com o braço e após checagem do VAR, a árbitra marcou pênalti. Shuang bate com segurança no meio do gol, não dando a menor chance pra a goleira Mary Earps, que caiu no canto direito. 3x1.

O gol não desequilibrou as inglesas, que ampliaram a vantagem aos 20 minutos após bela jogada coletiva. Lauren James recebeu e de fora da área marcou mais um golaço, o segundo do dia. 4x1. E não parou por ai! Em um falha da goleira chinesa que saiu errado, Chloe Kelly dominou e chutou no canto esquerdo, fazendo o seu primeiro gol na competição. 5x1. Para fechar a conta, aos 39 minutos da segunda etapa, Rachel Daly recebeu dentro da área e atingiu a marca da maior vitória inglesa nas Copas femininas.