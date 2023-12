Grupo liderado por Bellintani acerta compra de SAF do Londrina | A TARDE

Após deixar a presidência do Bahia no fim deste ano, cargo que será ocupado por Emerson Ferreti, Guilherme Bellintani busca novas formas de continuar ligado à gestão de clubes brasileiros. Assim, liderando um grupo de investidores que está em fase final de negociação para adquirir 90% das ações da SAF do Londrina.

Os termos para a assinatura do contrato estão em fase final e devem ser definidos até a próxima quarta-feira, 20, segundo informações do ge.globo. Na ocasião, os diretores do clube apresentarão a proposta aos conselheiros e discutirão as questões que faltam como o uso do Centro de Treinamento e o estádio do Café para os jogos.

O Centro de Treinamento do Tubarão pode ser alugado ou emprestado, enquanto o estádio do Café será arrendado pela SAF, mas os detalhes do acordo ainda estão em discussão. Recentemente, uma empresa foi contratada para buscar investidores e fortalecer as finanças do clube.

Outras propostas foram apresentadas ao Londrina, mas os detalhes financeiros não foram divulgados devido a um acordo de confidencialidade. O contrato com a SM Sports, que gerenciava o futebol desde 2011, foi encerrado antecipadamente, apesar de inicialmente ir até 2025, abrindo espaço para negociar uma nova SAF.

Vale lembrar que o clube paranaense jogará a terceira divisão em 2024.