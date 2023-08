Guardiola é multado por infração de trânsito e brinca com guarda; veja

Na Inglaterra, nesta segunda-feira, 21, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, foi multado por uma infração de trânsito. No entanto, ele respondeu de maneira descontraída quando o policial solicitou tirar uma foto juntos. “Quer tirar uma foto? Você tem que pagar pela foto”, falou dando risada o técnico do Manchester City.

O treinador dos Citizens foi penalizado por estacionar em uma região marcada com linhas amarelas duplas. Enquanto retornava ao veículo com um amigo foi abordado pelo policial, que o notificou sobre a multa e, ao mesmo tempo, fez um pedido para tirar uma foto juntos.



Guardiola e seus comandados estão invictos no Campeonato Inglês, no último sábado venceu o Newcastle pelo placar de 1 a 0. O City volta a campo no próximo domingo, 27, pela terceira rodada da Premier League, contra o Sheffield United.

Veja o momento:

Pep Guardiola receiving a parking ticket today 🤣 pic.twitter.com/GitQeBaluy — ManCityzens (@ManCityzenscom) August 21, 2023