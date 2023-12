Guardiola tranquiliza sobre presença de Haaland no Mundial de Clubes | A TARDE

Os temores do Manchester City em relação à possível ausência de Erling Haaland no Mundial de Clubes foram dissipados depois que o técnico Pep Guardiola revelou que o atacante norueguês retornará aos treinos na quinta-feira.

Haaland sofreu desconfortos físicos no pé durante a derrota por 1 a 0 diante do Aston Villa, na semana passada, o que o levou a ficar de fora da vitória do último domingo fora de casa contra o Luton (2-1).

O artilheiro norueguês não viajou com sua equipe até Belgrado para enfrentar o Estrela Vermelha, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, competição em que o atual campeão já garantiu presença nas oitavas de final.

"Acho que ele voltará (aos treinos) na quinta-feira. Veremos como ele se sente", declarou Guardiola na coletiva de imprensa antes da partida em Belgrado.

"Não sei neste momento (se ele jogará contra o Palace). Na próxima coletiva de imprensa vamos poder ser mais concretos sobre suas condições".

O City receberá o Crystal Palace no sábado, em partida da Premier League, antes de viajar à Arábia Saudita para disputar o Mundial de Clubes pela primeira vez.

Haaland marcou 19 gols em 20 jogos contando Premier e Champions nesta temporada.

O City enfrentará o Club León, do México, ou o Urawa Red Diamonds, do Japão, nas semifinais do Mundial, em 19 de dezembro.

A final está marcada para o dia 22 de dezembro, uma sexta-feira.