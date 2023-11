Guilherme Costa vence 1500m livre e garante o seu quarto ouro no Pan | A TARDE

Se existe a participação perfeita nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, pode ter certeza que o brasileiro Guilherme Costa conseguiu. Na tarde desta quarta-feira, 25, o atleta encerrou a sua participação na competição ao fim da prova dos 1500m livres onde garantiu a sua quarta medalha de ouro, de quatro possíveis, um aproveitamento de 100%.

O Cachorrão, como é conhecido, alcançou um tempo de 15:09.29, o suficiente para subir ao lugar mais alto do pódio mais uma vez em Santiago. A prata ficou com o norte-americano, J. W. Gallant, que chegou quase quatro segundos depois do brasileiro, na sequência veio o venezuelano A. Mestre, que conseguiu o bronze.

Gui Costa já tinha vencido outras três provas, duas delas de forma individual, foram elas: 400 metros nado livre e 800m nado livre, mostrando que o pulmão está em dia. Para completar o seu quadro de medalhas particular, o brasileiro também ganhou ouro no revezamento 4x200 masculino.