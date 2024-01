Haaland é eleito melhor jogador do ano pela IFFHS | A TARDE

Erling Haaland, atacante do Manchester City, foi eleito o melhor jogador de 2023 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), renomada organização de recordes e estatísticas do futebol mundial.

"Vencedor da UEFA Champions League, da Premier League, do Mundial de Clubes da FIFA, da Supertaça Europeia, da Taça de Inglaterra e sempre presente no ranking de Melhor Artilheiro do Mundo", enalteceu a IFFHS.

Haaland superou nomes pesados como Kylian Mbappé (2º) e Lionel Messi (3º), alcançando a pontuação de 205 no ranking da federação. O francês ficou com 105, enquanto o atual vencedor da Bola de Ouro teve 85.

O norueguês conquistou em 2023 os títulos da Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Supercopa Européia e Mundial de Clube. Além disso, foi eleito o melhor jogador da UEFA.

O melhor e único brasileiro entre os 10 melhores da IFFHS é Vinícius Júnior, do Real Madrid, que anotou 8 pontos e ficou em 9º na lista.

Top 10 da IFFHS:

1º- Erling Haaland - 208

2º- Kylian Mbappé - 105

3º - Lionel Messi - 85

4º- Rodrigo Hernández - 55

5º- Jude Bellingham - 34

6º-Kevin de Bruyne - 27

7º-Harry Kane - 18

8º- Bernardo Silva - 9

9º- Vinícius Júnior - 8

10º- Lautaro Martínez - 7