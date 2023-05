Haaland é eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês

O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, foi eleito neste sábado (27) o melhor jogador do Campeonato Inglês na temporada.

Haaland, fundamental no título do City, também foi eleito o melhor jogador jovem da competição e se tornou o primeiro a receber estes dois prêmios na mesma temporada.

A uma rodada do fim do campeonato, o norueguês já detém o recorde de maior artilheiro da Premier League em uma única edição (36).

"Estou grato por ter me tornado o primeiro jogador a ganhar os dois prêmios na mesma temporada. Obrigado a todos os que votaram em mim", declarou Haaland em um comunicado do City.

"Esta primeira temporada na Premier League foi incrível e levantar o troféu na semana passada diante dos nossos torcedores no Etihad foi um momento muito especial para mim", acrescentou.

O atacante, que também foi eleito jogador do ano pelos jornalistas nesta semana, marcou 52 gols contando todas as competições. O City, que está nas finais da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões, pode terminar a temporada com três títulos.

"Estas recompensas não teriam sido possíveis sem meus extraordinários companheiros, o treinador e todo o pessoal do clube que me ajudaram a render bem em campo", acrescentou Haaland.

"Ainda faltam duas finais a disputar e queremos terminar bem a temporada", concluiu o norueguês