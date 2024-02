Hamilton acerta com a Ferrari para 2025, diz imprensa britânica | A TARDE

O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton está próximo de fechar com a Ferrari, segundo a emissora britânica Sky Sports. A contratação seria para a próxima temporada, no ano de 2025. Entretanto, o possível acerto pode ser feito ainda neste fim de semana.

Vale lembrar que durante a temporada passada, Hamilton estendeu o seu contrato com a sua atual equipe, a Mercedes, da Alemanha, por mais duas temporadas, até o fim de 2025. Caso a transferência seja confirmada, o inglês abrirá mão do valor combinado com os alemães.

Na equipe italiana, o inglês deverá formar dupla com o monegasco Charles Leclerc, que recentemente renovou o seu contrato, que segundo a imprensa italiana, irá até 2029. Por outro lado, Lewis ocupará o lugar de Carlos Sainz, que não avançou nas conversas de renovação com a equipe.

Esta seria a terceira equipe de Hamilton na carreira, tendo em vista que deixou a McLaren em 2013 para assinar com a Mercedes. O inglês conquistou sete títulos mundiais de pilotos.