Hamilton e Leclerc são desclassificados do GP dos EUA; entenda | A TARDE

Os pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. A informação foi divulgada por comissários da prova e confirmada oficialmente pela categoria, na noite do último domingo, 22.

Segundo análises feitas após a corrida, foram encontrados desgastes além do permitido nas pranchas de madeira que ficam sob os carros, tanto no caso dos carros da Mercedes e da Ferrari. Os pilotos ainda podem recorrer da decisão.

O desgaste tem limite máximo de dez milímetros, com tolerância de um milímetro. O delegado técnico da prova comparou durante a análise, as pranchas dos dois com as dos carros de Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), que ficaram dentro da margem.

Hamilton havia sido o segundo colocado, com Leclerc em sexto. Com as sanções, Norris sobe para a segunda posição, com Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro e Sergio Pérez (Red Bull) em quarto. Os dois pilotos da Williams entram na zona de pontuação: Alexander Albon em nono, Logan Sargeant em décimo.





Confira o resultado atualizado do GP dos EUA:



1- Max Verstappen (HOL / Red Bull)

2- Lando Norris (GBR / McLaren)

3- Carlos Sainz (ESP / Ferrari)

4- Sergio Pérez (MEX / Red Bull)

5- George Russell (GBR / Mercedes)

6- Pierre Gasly (FRA /A lpine)

7- Lance Stroll (CAN / Aston Martin)

8- Yuki Tsunoda (JAP / AlphaTauri)*

9- Alexander Albon (TAI / Williams)

10- Logan Sargeant (EUA/ Williams)

* Ponto extra pela melhor volta