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FÓRMULA 1

Hamilton quebra jejum e conquista vitória histórica pela Ferrari em Barcelona

Britânico de 41 anos venceu o GP da Espanha neste domingo

AFP e Redação
Por AFP e Redação
Lewis Hamilton em sua primeira vitória com a Ferrari
Lewis Hamilton em sua primeira vitória com a Ferrari - Foto: MANAURE QUINTERO / POOL / AFP

O piloto britânico Lewis Hamilton conquistou sua primeira vitória pela Ferrari no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, neste domingo (14), no circuito de Montmeló.

O heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), enquanto o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e vencedor das cinco corridas anteriores, abandonou a prova a cinco voltas do final, quando ocupava o segundo lugar.

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Ferrari fórmula 1 hamilton

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