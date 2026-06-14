FÓRMULA 1
Hamilton quebra jejum e conquista vitória histórica pela Ferrari em Barcelona
Britânico de 41 anos venceu o GP da Espanha neste domingo
Por AFP e Redação
O piloto britânico Lewis Hamilton conquistou sua primeira vitória pela Ferrari no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, neste domingo (14), no circuito de Montmeló.
The moment of victory! #F1 #BarcelonaGP @LewisHamilton pic.twitter.com/ET9mkIA9MC— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
O heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), enquanto o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e vencedor das cinco corridas anteriores, abandonou a prova a cinco voltas do final, quando ocupava o segundo lugar.
Incredible scenes in parc ferme 😍#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/iiOfLu2Erq— Formula 1 (@F1) June 14, 2026