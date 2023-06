Hamilton vai se reunir com chefe da Mercedes para decidir futuro

O piloto britânico Lewis Hamilton, cujo contrato com a Mercedes termina no final da temporada, anunciou neste domingo, depois do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, que vai se reunir na segunda-feira com o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, para discutir seu futuro.



"Ainda não tem nada assinado. Já me reuni com Toto várias vezes e amanhã haverá uma nova reunião", explicou Hamilton, depois de terminar o GP da Espanha na segunda posição, atrás do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Na semana passada, durante o GP de Mônaco, o britânico declarou que estava perto de renovar com a Mercedes, desmentindo rumores sobre negociações com a Ferrari.

Depois de estrear na Fórmula 1 em 2007 com a McLaren, Hamilton conquistou seu primeiro título mundial com a escuderia britânica em 2008. Na Mercedes desde 2013, foi campeão outras seis vezes entre 2014 e 2020.

Em 2022, o piloto viveu uma temporada complicada na equipe alemã, a primeira sem nenhuma 'pole position' e nenhuma vitória.

Depois de um mau começo em 2023, Hamilton e seu companheiro de equipe, o também britânico George Russell, conseguiram a segunda e terceira posições, respectivamente, no GP da Espanha deste domingo.

"Que resultado para nossa equipe!", comemorou o heptacampeão. "Acho que ainda não poderemos alcançar o rendimento da Red Bull, mas podemos melhorar muito. Estamos no caminho certo".

Após a corrida na Espanha, a sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, Hamilton ocupa a quarta posição do campeonato de pilotos, com 87 pontos. O líder é Max Verstappen, com 170.