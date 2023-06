Heat e Nuggets fazem jogo 3 e buscam liderança na série

Pela terceira partida da NBA Finals, o Miami Heat recebe o Denver Nuggets nesta quarta-feira,7, às 21h30. Jogando os dois primeiros jogos dentro de casa, o Nuggets saíram na frente com vitória por 104 a 93 no primeiro embate. No entanto, não conseguiu disparar na liderança, após ser batido por 111 a 108 no último encontro. Com isso, o Miami força o empate na série. Dessa vez, o confronto será no Kaseya Center, em Miami. A Band, a ESPN 2 e o Star+ transmitem ao vivo.

Como azarão da competição, já que foi o último colocado da conferência Leste, o Heat desafiou todas estatísticas e alcançou uma importante vitória na casa do seu adversário nesses playoffs. Jogando longe da sua torcida, o time da Flórida superou a qualidade ofensiva do rival e, com grande atuação coletiva empatou a série, roubando o mando de quadra, que era dos Nuggets. Mesmo com um início ruim, chegando a estar 15 pontos no placar, o Heat cresceu no último quarto e virou o placar, colocando 12 pontos de frente e, mesmo caindo de produção, sobreviveu ao arremesso final de três pontos de Jamal Murray, do Nuggets, que empataria o jogo para sair com a vitória.

Dessa vez jogando diante da sua torcida, a equipe da Flórida sabe que a vitória colocaria a pressão para os adversário, que vão precisar devolver na mesma moeda e reverter o mando de quadra ainda na Flórida, para não voltar para casa, no jogo 5, com uma desvantagem de 3 a 1.

Já o Denver, sofreu a primeira derrota em casa desde 30 de março, e vendo um rival sair vencedor da Ball Arena após dez jogos nos playoffs. Segundo o técnico Michael Malone, o time não jogou bem no Jogo 1, e voltou a não jogar bem na segunda partida.

"Não estamos na pré-temporada e nem na temporada regular. Estamos na Final da NBA. Aqui, o que importa é o esforço para vencer." Mesmo com o grande jogador dos playoffs até aqui, Nikola Jokic, e os seus 41 pontos de Nikola Jokic, o Nuggets não teve o suficientes para sair com a vitória no Jogo 2. O duplo-duplo do sérvio, que ainda apanhou 11 rebotes, destoou da atuação do restante da equipe, que não teve nenhum outro jogador com mais de 20 pontos.

Calendário da série:

Jogo 1: 01/06 - Miami Heat 93 x 104 Denver Nuggets

Jogo 2: 04/06 - Miami Heat 111 x 108 Denver Nuggets

Jogo 3: 07/06 às 21h30 - Denver Nuggets x Miami Heat, em Miami

Jogo 4: 09/06 às 21h30 - Denver Nuggets x Miami Heat, em Miami

Jogo 5: 12/06 às 21h30 - Miami Heat x Denver Nuggets, em Denver

* Jogo 6: 15/06 às 21h30 - Denver Nuggets x Miami Heat, em Miami

* Jogo 7: 18/06 às 21h - Miami Heat x Denver Nuggets, em Denver

*se necessário