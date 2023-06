Heat vence Nuggets em Denver e empata série das Finais da NBA

Em um jogo eletrizante no último quarto, o Miami Heat derrotou o Denver Nuggets fora de casa por 111 a 108 neste domingo e empatou em 1-1 a série das Finais da NBA.

A equipe de Jimmy Butler (21 pontos e 9 assistências) e Bam Adebayo (21 pontos e 9 rebotes) conseguiu uma valiosa vitória como visitante sobre os favoritos Nuggets e agora fará os próximos dois jogos da série em Miami, começando pelo jogo 3 na próxima quarta-feira.

Os 41 pontos e 11 rebotes do sérvio Nikola Jokic não foram suficientes para o time de Denver, que teve uma última chance para empatar, mas Jamal Murray errou um arremesso de três a um segundo do fim.

Depois de chegar a ter 15 pontos de desvantagem no primeiro tempo, o Heat superou os Nuggets por 36 a 25 no último quarto, calando os mais de 19 mil torcedores de Denver na Ball Arena.

Adebayo selou a vitória do Miami convertendo dois lances livres a 4.38 segundos do estouro do cronômetro.

"Isso é uma final", afirmou o técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra. "Sabemos que tínhamos que fazer algo defensivamente. Isto é o mais importante para nós, porque também sabíamos que podemos marcar. Temos confiança em nossos jogadores".

O Miami Heat, que passou por dois jogos de play-in antes da pós-temporada, busca ser o primeiro time a terminar a temporada regular em oitavo a conquistar o título da NBA.

Já o Denver Nuggets, que foi líder da Conferência Oeste, quer erguer o troféu Larry O'Brien pela primeira vez.

Ficha técnica

Denver Nuggets - Miami Heat 108 - 111

Local: Ball Arena (19.500 espectadores)

Denver Nuggets:



Quinteto inicial: Jamal Murray (18 puntos), Kentavious Caldwell-Pope (6), Michael Porter Jr. (5), Aaron Gordon (12), Nikola Jokic (41)

Reservas: Christian Braun (6), Bruce Brown (11), Jeff Green (9)

Miami Heat:

Quinteto inicial: Gabe Vincent (23 puntos), Max Strus (14), Jimmy Butler (21), Kevin Love (6), Bam Adebayo (21)

Reservas: Caleb Martin (3), Duncan Robinson (10), Kyle Lowry (9), Haywood Highsmith (0), Cody Zeller (4)

Finais da NBA

1 de junho: Nuggets - Heat 104-93

4 de junho: Nuggets – Heat 108-111

7 de junho: Heat - Nuggets

9 de junho: Heat - Nuggets

12 de junho: Nuggets - Heat

15 de junho: Heat - Nuggets (se for necessário)

18 de junho: Nuggets - Heat (se for necessário)