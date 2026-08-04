Hebert Conceição encara mexicano invicto em duelo nos EUA

O próximo compromisso de Hebert Conceição no boxe profissional já está definido. Campeão olímpico em Tóquio 2020, o baiano enfrentará o mexicano José de Jesus Adame Chio no dia 11 de setembro, na Frontwave Arena, em Oceanside, Califórnia (EUA), em confronto válido pela categoria dos supermédios. O evento será promovido pela ProBox TV.

O duelo colocará frente a frente dois pugilistas invictos. Enquanto Hebert chega com um cartel de 11 vitórias, cinco delas por nocaute, Adame Chio acumula 15 triunfos, sete nocautes e um empate, em uma luta que pode representar um passo decisivo para ambos na corrida pelas primeiras posições da divisão.





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Baiano encara o mexicano José de Jesus Adame Chio, invicto, em setembro, nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

Hebert busca se aproximar da disputa do título mundial



Vivendo a melhor fase da carreira desde a transição para o boxe profissional, Hebert Conceição conquistou o cinturão brasileiro dos supermédios e também é o atual detentor do título WBO Latino da categoria. O desempenho o colocou na 10ª posição do ranking mundial da Organização Mundial de Boxe (WBO), deixando o brasileiro cada vez mais próximo de uma eliminatória ou até de uma oportunidade de disputar o cinturão mundial.

A luta diante do mexicano é tratada como um dos maiores desafios da carreira do baiano e pode impulsionar ainda mais sua trajetória no cenário internacional.

Preparação passou por Las Vegas e Salvador



A preparação para o combate começou nos Estados Unidos. Em Las Vegas, Hebert integrou o training camp de Robson Conceição durante a reta final da preparação do compatriota para a disputa do cinturão mundial dos leves da Federação Internacional de Boxe (IBF).





Além de acompanhar os treinamentos do companheiro de equipe, o campeão olímpico aproveitou a estrutura para intensificar sua própria preparação, realizando sessões de sparring contra atletas de alto nível e adquirindo experiência em um dos principais polos do boxe mundial.





Após o período em solo norte-americano, o pugilista retornou ao Brasil para concluir os treinamentos na Academia Champion, em Salvador. Sob o comando do treinador Luiz Dórea e de sua equipe, Hebert ajusta os últimos detalhes antes do embarque para a Califórnia.





Invicto, baiano encara principal desafio da carreira

Aos 28 anos, Hebert Conceição vive uma trajetória de evolução constante desde que ingressou no boxe profissional. Invicto, o baiano terá pela frente um adversário que também ainda não sabe o que é perder, em um confronto de grande relevância para o futuro da categoria dos supermédios.

Uma vitória sobre José de Jesus Adame Chio poderá fortalecer ainda mais a posição de Hebert no ranking da WBO e deixá-lo mais próximo de disputar o título mundial da divisão.

A luta será realizada no dia 11 de setembro, na Frontwave Arena, em Oceanside, na Califórnia (EUA), com transmissão da ProBox TV.