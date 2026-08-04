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Hebert Conceição encara mexicano invicto em duelo nos EUA

Campeão olímpico baiano encara José de Jesus Adame Chio em setembro, nos Estados Unidos

Redação
Por Redação
Campeão olímpico, Hebert Conceição já tem data e adversário definidos para seu próximo combate no boxe profissional
Campeão olímpico, Hebert Conceição já tem data e adversário definidos para seu próximo combate no boxe profissional - Foto: Robson Lopes | Divulgação

O próximo compromisso de Hebert Conceição no boxe profissional já está definido. Campeão olímpico em Tóquio 2020, o baiano enfrentará o mexicano José de Jesus Adame Chio no dia 11 de setembro, na Frontwave Arena, em Oceanside, Califórnia (EUA), em confronto válido pela categoria dos supermédios. O evento será promovido pela ProBox TV.

O duelo colocará frente a frente dois pugilistas invictos. Enquanto Hebert chega com um cartel de 11 vitórias, cinco delas por nocaute, Adame Chio acumula 15 triunfos, sete nocautes e um empate, em uma luta que pode representar um passo decisivo para ambos na corrida pelas primeiras posições da divisão.

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Baiano encara o mexicano José de Jesus Adame Chio, invicto, em setembro, nos Estados Unidos
Baiano encara o mexicano José de Jesus Adame Chio, invicto, em setembro, nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

Hebert busca se aproximar da disputa do título mundial


Vivendo a melhor fase da carreira desde a transição para o boxe profissional, Hebert Conceição conquistou o cinturão brasileiro dos supermédios e também é o atual detentor do título WBO Latino da categoria. O desempenho o colocou na 10ª posição do ranking mundial da Organização Mundial de Boxe (WBO), deixando o brasileiro cada vez mais próximo de uma eliminatória ou até de uma oportunidade de disputar o cinturão mundial.

A luta diante do mexicano é tratada como um dos maiores desafios da carreira do baiano e pode impulsionar ainda mais sua trajetória no cenário internacional.

Preparação passou por Las Vegas e Salvador


A preparação para o combate começou nos Estados Unidos. Em Las Vegas, Hebert integrou o training camp de Robson Conceição durante a reta final da preparação do compatriota para a disputa do cinturão mundial dos leves da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Além de acompanhar os treinamentos do companheiro de equipe, o campeão olímpico aproveitou a estrutura para intensificar sua própria preparação, realizando sessões de sparring contra atletas de alto nível e adquirindo experiência em um dos principais polos do boxe mundial.

Após o período em solo norte-americano, o pugilista retornou ao Brasil para concluir os treinamentos na Academia Champion, em Salvador. Sob o comando do treinador Luiz Dórea e de sua equipe, Hebert ajusta os últimos detalhes antes do embarque para a Califórnia.

Invicto, baiano encara principal desafio da carreira

Aos 28 anos, Hebert Conceição vive uma trajetória de evolução constante desde que ingressou no boxe profissional. Invicto, o baiano terá pela frente um adversário que também ainda não sabe o que é perder, em um confronto de grande relevância para o futuro da categoria dos supermédios.

Uma vitória sobre José de Jesus Adame Chio poderá fortalecer ainda mais a posição de Hebert no ranking da WBO e deixá-lo mais próximo de disputar o título mundial da divisão.

A luta será realizada no dia 11 de setembro, na Frontwave Arena, em Oceanside, na Califórnia (EUA), com transmissão da ProBox TV.

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boxe hebert conceição

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