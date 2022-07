Hebert Conceição tem estreia confirmada para o dia 26 de agosto

Quase um ano após a conquista do ouro olímpico, o boxeador baiano Hebert Conceição enfim subirá aos ringues pelo boxe profissional. A luta será no dia 26 de agosto, contra o paraense Francisco Neves, mais conhecido como 'Chicão'.

A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE. O combate acontecerá na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Arena é o antigo centro Panamericano de Judô.

Hebert assinou contrato com a organização de luta Probellum e iria estrear no boxe profissional em 18 de junho, em Dubai. No entanto, o egípcio Abdelghani Saber, se machucou pouco antes do combate.

Com isso, o baiano de 24 anos terá pela frente um lutador com uma vitória, quatro derrotas (sendo duas por nocaute) e um empate no cartel. Nesta quinta, 28, uma coletiva será realizada na sede da Superintendência de Despostos (Sudesb) para mais informações.

O público que quiser conferir a luta pode trocar 2 quilos de alimento não perecível pelo ingresso. A última luta de Hebert foi justamente a que garantiu o ouro olímpico, contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, em agosto do ano passado, pelos Jogos de Tóquio-2021.