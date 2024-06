Hebert Conceição vence Esquiva Falcão e leva cinturão

Hebert Conceição segue invicto no boxe profissional - Foto: Miriam Jeske | COB

Após muita provocação e delírio do público, Hebert Conceição derrotou o capixaba Esquiva Falcão e se sagrou campeão brasileiro de boxe em decisão unânime da arbitragem, com a pontuação de 97-93, 97-92 e 98-91. A luta foi uma das preliminares do combate principal entre Anderson Silva e Chael Sonnen, que marcou a despedida do brasileiro dos ringues.

A vontade na luta, Hebert esteve perto do nocaute no quarto round, contudo Esquiva foi duro na queda, resistiu as investidas e até tentou surpreender, mas não conseguiu superar o campeão olímpico em Tóquio-2020.

Em entrevista pós-luta, Hebert se mostrou feliz com o desempenho e criticou o adversário por declarações nas redes sociais semanas antes do desafio.

"Infelizmente ele foi salvo pelo gongo. É um atleta experiente, muito duro e soube se recuperar", explicou Hebert após o combate e ainda complementou. "Ele tem que parar de falar bobagem".

Após o título olímpico, Hebert Conceição, de 26 anos, se transferiu para o boxe profissional. Ele fez seis lutas e venceu todas elas, sendo três por nocaute. Mais experiente, Esquiva Falcão tem 34 anos e conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Já são 32 lutas noi boxe profissional, com um cartel de 30 vitórias, sendo 20 nocautes. A derrota no último sábado, 15, foi a segunda de sua carreira.