Hebert Conceição volta a brilhar após nove meses e nocauteia polonês

O pugilista baiano Hebert Conceição voltou aos ringues após nove meses e nocauteou o polonês Robert Talarek em apenas dois rounds, alcançando sua quinta vitória em cinco lutas no boxe profissional. A luta foi válida pelo peso-super-médio (até 76,2kg) e realizada na tarde desta sexta-feira, 1º, em Holstebro, na Dinamarca.

Mesmo com o longo período de inatividade, o campeão olímpico não deu qualquer chance ao seu adversário. Já no primeiro roundo, o brasileiro foi superior e seguiu com o controle da luta. No segundo round, Hebert levou Talarek à lona com uma sequência de golpes. Após a contagem, o árbitro encerrou a luta a 1min35s da parcial.

Embaixador oficial do Bahia, o pugilista entrou no ringue vestindo a camisa do clube. A trilha sonora escolhida para a sua entrada, ao som do Olodum, foi uma homenagem à música que o acompanhou no caminho para a conquista do ouro olímpico em 2021, em Tóquio.

Ainda com a camisa do Bahia, Hebert comemorou o nocaute técnico em publicação na sua conta oficial do Instagram. “Valeu a todos pela torcida, todo mundo que estava mandando mensagem e energia positiva. Deu tudo certo, mais um triunfo por nocaute, obrigado Brasil”, declarou o pugilista.