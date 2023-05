Helinho acredita na virada do Franca sobre o São Paulo na Final do NBB

Apesar de começar as finais com o pé esquerdo, perdendo dentro de casa para o São Paulo, o técnico do Franca, Helinho Garcia vê o time mentalmente forte para alcançar a virada na série e conquistar o tão sonhado bicampeonato nacional

Nas quartas de final, contra Unifacisa, o Franca iniciou com uma derrota em casa, conseguiu uma vitória fora e decidiu a vaga no Pedrocão no jogo 5. Contra o Minas, na semi, apesar de começar com vitória no interior paulista, o time perdeu uma em Belo Horizonte e outra no Pedrocão, decidindo diante da torcida na quinta partida.

"A parte mental ela é fundamental. Nós temos jogadores mentalmente fortes, já demonstram isso, não é atoa que ganhamos tudo nessa temporada e por isso mesmo a nossa confiança segue firme em busca da vitória", disse.

Para decidir o título em casa, a equipe precisa vencer ao menos um dos dois próximos jogos no Morumbi. O primeiro é na quarta, às 20h, e o segundo no sábado, às 15h.

Veja o calendário completo:

Jogo 1 – Franca 88 x 98 São Paulo – 12/05

Jogo 2 – São Paulo x Franca – 31/05 – 20h – Ginásio do Morumbi

Jogo 3 – São Paulo x Franca – 3/06 – 15h – Ginásio do Morumbi

*Jogo 4 – Franca x São Paulo – 8/06 – 17h30 – Pedrocão

*Jogo 5 – Franca x São Paulo – 10/06 – 15h – Pedrocão

* Se necessário