Histórico: Lebron James atinge novo recorde com 39 mil pontos na NBA | A TARDE

Lebron James, de 38 anos, atingiu mais uma marca histórica na NBA ao alcançar a façanha de somar 39 mil pontos na liga, sendo o primeiro da história a cometer tal feito. O ato foi realizado na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 131 a 99, na madrugada de quarta, 22.

Em meio a partida, o craque das quadras deu um show a parte, marcando 17 pontos, além de sete rebotes e nove assistências. Tal pontuação fez Lebron ampliar ainda mais o legado deixado no basquete dos EUA.

Vale lembrar que, na última temporada, o camisa 23 havia ultrapassado o recorde deixado pelo pivô Kareem Abdul-Jabbar, como maior pontuador da liga norte-americana. O 'The King' atingiu 39.012 pontos deixando a marca de 38.387 para trás.

A dimensão do feito de Lebron é tão grande, que dificilmente algum outro jogador bata esta marca no momento. Nenhum dos atletas em atividade figura no top 10 de maiores pontuadores da NBA e o mais próximo deles é Kevin Durant, com 27.330 pontos já somados na carreira.

Se ligue no ranking dos maiores pontuadores da NBA:

1. LeBron James - 39.012 pontos

2. Kareem Abdul-Jabbar - 38.387

3. Karl Malone - 36.928

4. Kobe Bryant - 33.643

5. Michael Jordan - 32.292

6. Dirk Nowitzki - 31.560

7. Wilt Chamberlain - 31.419

8. Shaquille O'Neal - 28.596

9. Carmelo Anthony - 28.289

10. Moses Malone - 27.409