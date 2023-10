Holandês Max Verstappen é tricampeão da Fórmula 1 | A TARDE

O piloto holandês Max Verstappen conquistou seu terceiro título consecutivo de campeão mundial de Fórmula 1, com apenas 26 anos, durante a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, disputada neste sábado (7) no circuito de Lusail.

Verstappen precisava marcar três pontos para ser campeão, mas garantiu o título quando seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, abandonou a prova após uma batida com o francês Esteban Ocon (Alpine).

O holandês, que no momento do acidente de Pérez vinha em terceiro na corrida, nem precisou esperar o final da prova. Ele acabou chegando na segunda posição, atrás do australiano Oscar Piastri (McLaren).

Seu terceiro título, esperado há semanas, recompensa uma temporada quase perfeita de Verstappen, vencedor de 13 das 16 etapas disputadas até aqui, inclusive com uma série de dez vitórias consecutivas.

Sem contar o circuito de rua de Singapura, onde chegou em quinto em meados de setembro, o piloto da Red Bull chegou sempre em uma das duas primeiras posições.

Ele consegue seu terceiro título a seis corridas do final do campeonato, igualando a marca do alemão Michael Schumacher em 2002.

Nesta temporada, Verstappen praticamente não cometeu erros e explorou ao máximo a superioridade do carro da Red Bull, que confirmou o título do campeonato de construtores há duas semanas, no GP do Japão.

O holandês conseguiu o recorde de vitórias consecutivas na F1 (10) no início de setembro, em Monza, casa da Ferrari, e deverá superar outras marcas nas próximas semanas, entre elas a de maior número de pontos em uma temporada e a maior diferença para o segundo colocado no campeonato de pilotos.