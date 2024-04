Holyfield lembra de lutas do Balbininho e agradece por Arena Multiuso | A TARDE

O ex-lutador de boxe Reginaldo Holyfield esteve presente no lançamento da obras da Arena Multiuso de Salvador. O equipamento será palco de diversas modalidades esportivas na capital baiana.

Em entrevista, Holyfield lembrou das competições que participou no antigo Balbininho e falou sobre a possibilidade do novo ginásio esportivo receber lutas de boxe.

"Eu fiz várias competições dentro do Balbininho e vi o Balbininho ser destruído, então, nós temos que agradecer pela boa vontade de fazer um ginásio de esportes, vai ter boxe aqui", disse.

Balbininho recebia eventos esportivos em Salvador | Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira, 1º, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) assinou a ordem de serviço para o início das obras, em evento realizado no Parque dos Ventos, no bairro da Boca do Rio.



Com capacidade parareceber 16 mil pessoas, a Arena Multiuso será climatizada. A ideia é que o ginásio receba grandes eventos nacionais e internacionais, suprindo a necessidade de uma estrutura desse porte, que não tem em Salvador desde a demolição do Balbininho, em 2010.