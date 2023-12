Homenagem à Walewska emociona durante Prêmio Brasil Olímpico | A TARDE

A 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, na noite desta sexta-feira, 15, ficou marcada por um momento especial. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) reservou um espaço especial para homenagear a saudosa ex-jogadora de vôlei, Walewska Oliveira, que partiu em setembro deste ano após um trágico acidente.

Durante a premiação, um vídeo foi exibido no telão, destacando a trajetória brilhante de Walewska, que foi campeã olímpica em Pequim-2008 e fez parte da campanha do bronze em Sydney-2000. A exibição das imagens foi um tributo à atleta que marcou uma era no vôlei brasileiro.

Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), subiu ao palco para representar o esporte na categoria "equipe feminina do ano". Em seu discurso, ele não poupou elogios a Walewska, ressaltou sua personalidade “doce".

Um troféu seria enviado à família de Walewska como um gesto simbólico de reverência à sua contribuição ao vôlei brasileiro. A iniciativa contou com a aprovação unânime de funcionários, atletas e técnicos da CBV.

Organizada pelo COB, a 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico foi realizada na noite desta sexta-feira, 15, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A premiação é considerada o "Oscar" do esporte brasileiro e contou com cobertura completa do Portal A TARDE.