Hugo Calderano faz história e fatura premiação recorde no WTT em Foz

Hugo Calderano faz história e vence o WTT Star Contender em Foz do Iguaçu-PR - Foto: Reprodução / X / @@WTTGlobal

O Brasil voltou ao topo do tênis de mesa mundial. Pela terceira vez consecutiva, Hugo Calderano conquistou o título do WTT Star Contender, desta vez jogando em casa, na etapa de Foz do Iguaçu, em um duelo dramático contra o alemão Benedikt Duda. A vitória por 4 sets a 3 foi mais do que simbólica, pois rendeu história, prestígio e uma premiação expressiva ao brasileiro.

Com o triunfo, Calderano se tornou o primeiro atleta não asiático a vencer três etapas seguidas do circuito WTT Star Contender, quebrando um domínio de décadas da potência asiática na modalidade. O feito, aliado ao carisma do brasileiro, fortalece ainda mais seu nome como um dos grandes do esporte global.

Premiação expressiva e recorde brasileiro

Somando as vitórias da 2ª fase eliminatória à semifinal, Calderano havia acumulado US$ 10 mil (R$ 55 mil). Mas o que mudou o jogo foi a final: a vitória sobre Duda rendeu sozinha US$ 17 mil (cerca de R$ 94 mil). Ao todo, o brasileiro embolsou US$ 27 mil (R$ 149,2 mil) na etapa brasileira do circuito mundial.

A premiação superou com folga o que ele havia recebido em Buenos Aires (US$ 8,77 mil) e igualou os valores da etapa anterior em Liubliana, na Eslovênia.

‘Foi um jogo de altíssimo nível’, diz Calderano

Depois do título, Calderano exaltou a dificuldade do confronto e a importância de jogar em casa:

“Foi um jogo de altíssimo nível. Consegui imprimir meu ritmo no início, mas o Benedikt é um atleta que se adapta muito bem. Precisei elevar meu nível no final. Jogar no Brasil, diante da minha gente, vai me dar ainda mais energia para a sequência do circuito”, afirmou o campeão ao Sportv.

Calderano reside atualmente na Alemanha, mas sempre que pode, volta ao Brasil para disputar torneios com o apoio da torcida local.

Próximo desafio: Suécia

O próximo compromisso do brasileiro será o Grand Smash de Malmo, na Suécia, a partir de 14 de agosto. A competição contará com a elite mundial da modalidade, incluindo o número 1 do ranking, o chinês Lin Shidong, e o japonês Tomokazu Harimoto, atual número 4 do mundo.

Com moral em alta e o bolso mais cheio, Hugo Calderano segue firme no seu objetivo maiorm de ser o primeiro campeão mundial latino-americano do tênis de mesa.