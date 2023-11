Idealizadores do A TARDE Play by Infinite Tennis celebram evento | A TARDE

A Arena Parque Santiago recebeu, neste sábado, 25, o primeiro dia do evento A TARDE Play by Infinite Tennis, que teve início às 11h e seguirá até às 18h. Na abertura, entusiastas do esporte estiveram presentes para prestigiar a 1ª edição do torneio, que visa promover uma integração positiva entre alunos, praticantes do tênis e familiares.

Ao Portal A TARDE, Newton Mizutani, coordenador da Infinite Tennis da Arena Parque Santiago e um dos idealizadores do evento, falou sobre a realização do evento: “nosso intuito, ao promover um evento de tênis, é sempre aumentar a quantidade dos praticantes do esporte e que todos tenham a possibilidade de competir”.

Ildázio Tavares Júnior, diretor de eventos da ViraMundo, empresa parceira do Grupo A TARDE, e apresentador do A TARDE Talks, falou sobre como surgiu a ideia de um evento como esse: “É um DNA do Grupo A TARDE sempre apoiar todos os esportes. Eu jogo tênis e o nosso presidente também, portanto, um dia nós estávamos conversando e a ideia surgiu”.

Ildázio aproveitou o momento para revelar alguns projetos futuros do Grupo: “vou dar um 'spoiler' à vocês. Ano que vem nós teremos 22 eventos esportivos e culturais. Em média, teremos dois eventos por mês. Mais uma vez, o A TARDE está conversando com a sociedade”.

Também esteve presente no primeiro dia do torneio, Evaldo Silva, sócio-proprietário da Infinite Tennis, que falou um pouco sobre o sentimento de dever cumprido. Ele ressaltou ainda que a ideia do evento é fortalecer o espírito do esporte e do tênis da Bahia, e que a parceria com o Grupo A TARDE está sendo fundamental para a realização do torneio.

"A sensação é a melhor possível. Está tudo dando certo, o clima ta bacana e as pessoas que estão aqui são as pessoas que estão no nosso dia a dia na Arena Parque Santiago".

O segundo dia do evento está previsto para iniciar às 8h deste domingo, 26, e só será encerrado após a disputa das finais das competições.