Ídolo de Cruzeiro, Galo e Corinthians, Palhinha morre aos 73 anos

Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o Palhinha, atacante que foi ídolo quando atuou por Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians, morreu aos 73 anos, na manhã desta segunda-feira, 17. A causa da morte é desconhecida.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, Palhinha estava internado em um hospital de Belo Horizonte por conta de uma infecção. A morte do ex-jogador foi lamentada nas redes sociais pelos clubes que ele passou.

Palhinha apareceu no futebol no Cruzeiro. Ele jogou na Raposa entre 1969 e 1976 e foi ídolo, sendo campeão da Libertadores. Em 1977, foi para o Corinthians e foi uma das estrelas do time campeão paulista daquele ano. O Timão quebrou um jejum de 23 anos sem títulos.

Logo depois, Palhinha defendeu as cores do arquirrival do Cruzeiro, o Atlético-MG, onde também foi ídolo da torcida. Foi campeção mineiro de 1980 e finalista do Campeonato Brasileiro. Ele acumulou passagens por Santos, Vasco e América-MG.

Ao encerrar a carreira como jogador, foi treinador do América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro, Rio Branco de Andradas-MG, Corinthians, União São João de Araras-SP, Ferroviário-CE, Inter de Limeira-MG e Villa Nova de Nova Lima-MG.