Ídolo do Atlético Goianiense morre de infarto aos 39 anos de idade | A TARDE

Ídolo que dá nome ao mascote do Atlético Goianiense, que se chama “Dragolino”, o ex-jogador Lino morreu de infarto na madrugada deste domingo, aos 39 anos.



Zagueiro nos tempos em que atuou como atleta do rubro-negro de Goiânia, Lino foi autor do gol histórico do título goiano contra o Goiás, em 2014. Na ocasião, o Goiás estava invicto e jogava pelo empate, quando Lino fez o único gol da partida, de cabeça, aos 48 minutos do segundo tempo.

Lino também foi campeão da Série B pelo Atlético Goianiense em 2016. Além do próprio Atlético, o Vila Nova prestou homenagem ao ex-zagueiro nas suas redes sociais. O Goiás, até o momento, não se manifestou.

Com imenso pesar, tristeza e consternação, o Atlético Clube Goianiense se despede de um de seus maiores ídolos! O zagueiro Lino (39 anos) faleceu na madrugada deste domingo. Um dos maiores nomes da história do Dragão, auto do gol mais comemorado de nossa história e capitão do… pic.twitter.com/mHOCGCy52g — 🅰️tlético Goianiense (@ACGOficial) April 14, 2024

NOTA DE PESAR



O Vila Nova Futebol Clube recebeu com muita tristeza o falecimento do ex-atleta Lino, aos 39 anos, vítima de infarto fulminante nesta manhã de domingo (14).



Ex-jogador, atualmente Lino era representante e agente de atletas, sendo um importante parceiro do clube… pic.twitter.com/Lk6aoRPLvs — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) April 14, 2024

O Atlético Goianiense enfrenta o Flamengo, às 16h deste domingo, 14, pela estreia do Brasileirão, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.